Прибутковість банків від початку року зменшилася на понад 20%



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Основною причиною більш низького фінансового результату в цьому році є формування резервів під очікувані збитки в сумі 20,9 млрд грн, - НБУ

Банки у січні-вересні отримали 37,6 млн грн чистого прибутку, що на 22% менше аналогічного періоду минулого року

Українські банки у січні-вересні отримали 37,6 млн грн чистого прибутку, що на 22% менше аналогічного періоду минулого року. Про це повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ).

«У січні-вересні 2020 року банки отримали 37,6 млрд грн чистого прибутку, що на 22% менше аналогічного періоду минулого року, коли банківський сектор заробив понад 48 млрд грн», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у третьому кварталі (липень-вересень) чистий фінансовий результат банків становив 13,8 млрд грн, що у 1,8 разів більше результату другого кварталу (квітень-червень) та на 20% менше у порівнянні з аналогічним кварталом 2019 року.

«Основною причиною більш низького фінансового результату в цьому році є формування резервів під очікувані збитки в сумі 20,9 млрд грн. Для порівняння, у 2019 році банки за аналогічний період сформували резерви на 8,3 млрд грн», – пояснили у пресслужбі.

Крім того, загальне зниження бізнес-активності під час карантину та падіння попиту на кредити й банківські послуги, а також збільшення неплатежів за кредитами негативно позначаються на процентних та комісійних доходах банків.

Так, за інформацією НБУ, темпи зростання чистого комісійного та процентного доходів банків були найнижчими за останні 4 роки.

«Після падіння за результатами І півріччя на 1,5% чистий комісійний дохід відновився до рівня аналогічного періоду минулого року і за дев'ять місяців зріс на 0,01% рік до року, Чистий процентний дохід за 9 місяців у річному вимірі зріс на 4,2% порівняно з 3,9% р/р за І півріччя 2020 року. Водночас обсяги чистих процентних та комісійних доходів сьогодні є достатніми для покриття адміністративних витрат більшості банків», – зазначили у пресслужбі.

В НБУ додали, що станом на 1 жовтня 2020 року з 74 платоспроможних банків 62 банки були прибутковими та отримали чистий прибуток 40,8 млрд грн, що перекрило збитки 12 банків на суму 3,2 млрд грн.

Зазначається, що прибуток за дев'ять місяців був сформований здебільшого ПриватБанком (21,3 млрд грн або 56,6% від усього прибутку) та групою банків з іноземним капіталом, крім російського (9,2 млрд грн).

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