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    Економіка та фінанси

    Кабмін виділив 1,4 млрд грн на зарплати шахтарям

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    Держава накопичила перед шахтарями великий борг - Кабмін виділив 1,4 млрд грн на зарплати шахтарям
    Держава накопичила перед шахтарями великий борг

    Гроші взяті з бюджетної програми Реструктуризація вугільної галузі

    Кабінет міністрів України виділив 1,4 млрд грн для виплати зарплати працівникам державних вугільних шахт.

    Про це в середу, 28 жовтня, повідомив Урядовий портал.

    Гроші взяті з бюджетної програми Реструктуризація вугільної галузі.

    Раніше Верховна Рада прийняла зміни до Держбюджету-2020, що дозволяють направити 47 млн грн на виплату боргу із зарплати шахтарям львівської вугільної шахти «Надія».

    До слова, 15 жовтня шахтарі у Кривому Розі припинили страйк. Підземний протест шахтарів Криворізького залізорудного комбінату тривав 43 доби.

    Нагадаємо, 18 вересня у дев’ятьох шахтарів-учасників акції протесту в Кривому Розі, погіршився стан здоров’я, їх підняли на поверхню й госпіталізували.

    Як відомо, 3 вересня у Дніпропетровській області 393 гірника з чотирьох шахт, три з яких належать Криворізькому залізорудному комбінату, відмовилися виходити і оголосили підземний протест. 

    Згодом стало відомо, що шахтарі у Кривому Розі вимагають збільшення зарплат та поліпшення умов праці.

    Страйкуючі шахтарі залізорудного комбінату вже попросили втрутитися в ситуацію президента і прем'єр-міністра.

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