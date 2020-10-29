Кабмін дозволив використати 100 млн грн з Covid-фонду на зйомки серіалів



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Гроші повинні бути витрачені до кінця цього року

На створення серіалів можуть витратити близько 100 мільйонів гривень

Кабінет міністрів схвалив використання коштів з Фонду боротьби з Covid-19 для виробництва українських серіалів, передає пресслужба Мінкультури і інформаційної політики.

«Документ, зокрема, дозволяє використовувати бюджетні кошти на покриття витрат на реалізацію окремих періодів виробництва телевізійних серіалів патріотичного спрямування. Це дасть можливість ефективніше використати 100 млн грн, виділених на створення цього суспільно значущого аудіовізуального контенту та підтримку кіногалузі в умовах коронакризи», – йдеться в повідомленні.

Гроші повинні бути витрачені до кінця цього року. Найближчим часом Мінкульт оголосить про початок конкурсного відбору проєктів телевізійних серіалів патріотичного спрямування.

Раніше в Укравтодорі заявили, що «коронавірусний» фонд спочатку створювався для будівництва доріг.

Як повідомлялося, всі 66 млрд грн у Covid-фонді розподілені на 100% між різними відомствами. Більша частина послуг з фонду пішла не на медицину, а на абсолютно не пов'язані з пандемією потреби.

Кабінет міністрів розпорядився провести аудит Фонду боротьби з Covid-19 та перевірити, як і на що були витрачені кошти.