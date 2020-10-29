  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Кабмін дозволив використати 100 млн грн з Covid-фонду на зйомки серіалів

    • Розсилка
    Гроші повинні бути витрачені до кінця цього року - Кабмін дозволив використати 100 млн грн з Covid-фонду на зйомки серіалів
    Гроші повинні бути витрачені до кінця цього року

    На створення серіалів можуть витратити близько 100 мільйонів гривень

    Кабінет міністрів схвалив використання коштів з Фонду боротьби з Covid-19 для виробництва українських серіалів, передає пресслужба Мінкультури і інформаційної політики.

    «Документ, зокрема, дозволяє використовувати бюджетні кошти на покриття витрат на реалізацію окремих періодів виробництва телевізійних серіалів патріотичного спрямування. Це дасть можливість ефективніше використати 100 млн грн, виділених на створення цього суспільно значущого аудіовізуального контенту та підтримку кіногалузі в умовах коронакризи», – йдеться в повідомленні.

    Гроші повинні бути витрачені до кінця цього року. Найближчим часом Мінкульт оголосить про початок конкурсного відбору проєктів телевізійних серіалів патріотичного спрямування.

    Раніше в Укравтодорі заявили, що «коронавірусний» фонд спочатку створювався для будівництва доріг.

    Як повідомлялося, всі 66 млрд грн у Covid-фонді розподілені на 100% між різними відомствами. Більша частина послуг з фонду пішла не на медицину, а на абсолютно не пов'язані з пандемією потреби. 

    Кабінет міністрів розпорядився провести аудит Фонду боротьби з Covid-19 та перевірити, як і на що були витрачені кошти.

    Кабмін Мінкульт гроші
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies