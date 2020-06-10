Прикордонники цього року спіймали майже шість тисяч нелегалів
Найбільше нелегалів до України їдуть із Туреччини, Афганістану, Бангладешу, Сирії та Росії
Від початку цього року на державному кордоні було виявлено майже 6 тисяч незаконних мігрантів. Про це розповів помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко, пише УНН.
«(За п’ять місяців цього року було — ред.) виявлено майже 6 тисяч нелегальних мігрантів на державному кордоні. Основну частку з них становлять іноземці, які порушили правила перебування в нашій державі — це 5500 осіб, майже 370 іноземців були затримані безпосередньо на державному кордоні за спробу незаконного перетину», — розповів Демченко.
За його словами, серед іноземців, які були затримані через спробу незаконно перетнути кордон, найбільше громадян Туреччини, Афганістану, Бангладешу, Сирії та Росії.
Між іншим, днями в Одеській області прикордонники України та Румунії затримали нелегального мігранта та його переправників – одного з них розшукував Інтерпол.
Крім того, харківські прикордонники затримали росіянку, яка переплутала країни.
Також у квітні у Києві поліцейські спільно з працівниками контррозвідки Служби безпеки України виявили громадянина іншої держави, який організував незаконні переправлення іноземців до країн Європейського союзу. Зловмисник забезпечував клієнтам прохід поза контрольно-пропускними пунктами державного кордону з Румунією через гори.