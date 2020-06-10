Прикордонники цього року спіймали майже шість тисяч нелегалів



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Українські прикордонники майже щодня затримують нелегальних мігрантів Фото6 ДПСУ

Найбільше нелегалів до України їдуть із Туреччини, Афганістану, Бангладешу, Сирії та Росії

Від початку цього року на державному кордоні було виявлено майже 6 тисяч незаконних мігрантів. Про це розповів помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко, пише УНН.

«(За п’ять місяців цього року було — ред.) виявлено майже 6 тисяч нелегальних мігрантів на державному кордоні. Основну частку з них становлять іноземці, які порушили правила перебування в нашій державі — це 5500 осіб, майже 370 іноземців були затримані безпосередньо на державному кордоні за спробу незаконного перетину», — розповів Демченко.

За його словами, серед іноземців, які були затримані через спробу незаконно перетнути кордон, найбільше громадян Туреччини, Афганістану, Бангладешу, Сирії та Росії.

Між іншим, днями в Одеській області прикордонники України та Румунії затримали нелегального мігранта та його переправників – одного з них розшукував Інтерпол.

Крім того, харківські прикордонники затримали росіянку, яка переплутала країни.

Також у квітні у Києві поліцейські спільно з працівниками контррозвідки Служби безпеки України виявили громадянина іншої держави, який організував незаконні переправлення іноземців до країн Європейського союзу. Зловмисник забезпечував клієнтам прохід поза контрольно-пропускними пунктами державного кордону з Румунією через гори.