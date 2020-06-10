Біля пунктів пропуску в Мар'їнці і Станиці Луганській утворилися черги



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Прикордонники готові до відновлення роботи КПВВ на Донбасі Фото: ДПСУ

Сьогодні пропуск через КПВВ на Донбасі буде здійснюватися з 11:00 до 14:00

Біля КПВВ Мар’їнка та Станиця Луганська з 6-ї ранку збираються охочі перетнути лінію розмежування: наразі у заторах перебувають близько 135 осіб і 55 транспортних засобів. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Сьогодні, об 11:00, згідно з наказом командувача ООС, відновлюється пропуск через лінію розмежування в КПВВ Мар’їнка та Станиця Луганська. Наразі в зазначених КПВВ достатня кількість присутніх змін прикордонних нарядів, які готові до відновлення пропускних операцій. Охочі перетнути лінію розмежування на тимчасово окуповану територію почали збиратися біля КПВВ близько 6-ї години ранку. Станом на 8:30 біля Станиці Луганської зібралося 45 осіб, а біля Мар’їнки - 55 транспортних засобів (та близько 90 осіб). Серед тих, хто зібрався біля КПВВ, є діти та літні люди», - йдеться у повідомленні.





Зазначається, що не виключено, що бойовики відмовлятимуть в пропуску особам, які перетинатимуть лінію розмежування з боку підконтрольної українській владі території. Щоб не виникало скупчень осіб та транспорту у так званій сірій зоні, пропуск осіб сьогодні буде здійснюватися поступово.

Вказується, що сьогодні пропуск в зазначених КПВВ буде здійснюватися з 11:00 до 14:00 з урахуванням всіх заходів контролю поширення коронавірусу, а пріоритет для пропуску буде надаватись громадянам, які слідують з причин соціально-гуманітарного характеру, у разі наявності підтверджуючих документів, та особам, які слідують для складання зовнішнього незалежного оцінювання.

Нагадаємо, сьогодні, 10 червня, в Україні розпочинається черговий етап послаблення карантину.

З 10 червня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил частково запрацювали контрольні пункти в'їзду-виїзду через лінію розмежування.