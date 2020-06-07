На Одещині прикордонники затримали переправника нелегалів, якого розшукував Інтерпол



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В ДПСУ додали, що зловмисник збирався відправитися до Туреччини на теплоході Kaunas

Зловмисник збирався відправитися до Туреччини на теплоході Kaunas

В Одеській області прикордонники України та Румунії затримали нелегального мігранта та його переправників – одного з них розшукував Інтерпол.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Так, під час патрулювання прикордонники помітили поблизу кордону невідомих осіб.

Виявилося, що вони мали намір незаконно перетнути кордон, перепливши повноводну Тису, якою проходить кордон із Румунією.

Зазначається, що законні вимоги прикордонників порушники проігнорували та спробували втекти, тому військовослужбовці здійснили попереджувальний постріл вгору, після чого вдалося затримати двох чоловіків без документів.

Один із них повідомив, що є громадянином Туреччини, інший – громадянином України.

До того ж, як згадувалося вище, прикордонники з’ясували, що іноземець перебуває в міжнародному розшуку за організацію нелегальної міграції на території Республіки Молдова.

В ДПСУ додали, що зловмисник збирався відправитися до Туреччини на теплоході Kaunas.

Правопорушника затримали, передали Нацполіції і проінформували Укрбюро Інтерполу в Києві.

Нагадаємо, прикордонники затримали мешканця Краматорська, причетного до незаконних збройних формувань.

Як повідомлялося, харківські прикордонники затримали росіянку, яка переплутала країни.

Читайте також: