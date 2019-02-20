Прикордонники на Буковині підстрелили двох контрабандистів



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Прикордонники 20 лютого стріляли в контрабандистів



Двоє порушників кордону отримали кульові поранення ніг

На Буковині в середу, 20 лютого, співробітники Держприкордонслужби були змушені застосувати зброю проти контрабандистів. Двоє людей отримали кульові поранення ніг. Про це повідомляє спікер ДПСУ Олег Слободян на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Інцидент 20 лютого стався вдень.

«Близько 13:30 черговому відділенню Красноїльськ, що на Буковині, від прикордонного наряду надійшла інформація про виявлення в тилу ділянки великої групи (понад 10 осіб) з пакетами сигарет, що рухалася в напрямку кордону», - пише Слободян.

За його словами, контрабандисти, побачивши прикордонників, кинули близько 20 ящиків з сигаретами і втекли, але, зрозумівши, що їх набагато більше, ніж співробітників ДПСУ, вирішили повернутися за своїм товаром.

«Оскільки прикордонники виконували обов'язки з охорони кордону, з метою припинення незаконних дій порушників і недопущення передумов до заволодіння зброєю, прикордонники в межах, визначених законодавством, змушені були застосувати зброю. В результаті, двоє людей отримали кульові поранення нижніх кінцівок», - повідомляє Слободян.

Постраждалі госпіталізовані. Прикордонники поінформували про інцидент поліцію та інші правоохоронні органи.

Зазначимо, що напередодні на Буковині прикордонники під звуки пострілів затримали правопорушників, що втікали та чинили опір наряду.