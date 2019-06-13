Прикордонники розповіли, скільки українців вже відвідали окупований Крим



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У червні адміністративний кордон із окупованим Кримом перетнуло на 30 тисяч осіб менше, ніж за аналогічний період минулого року

Кількість українців, які відвідують окупований Крим, фактично не змінилася у порівнянні з минулим роком.

Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, пише Укрінформ.

«Збільшення кількості українців, які їдуть відпочивати, ми не спостерігаємо. Так, за травень 2019 року адмінкордон з Кримом перетнули близько 197 тисяч осіб, а за травень минулого року близько 190 тисяч. Тобто, збільшення несуттєве, і говорити про якесь різке зростання кількості тих, хто їде відпочивати, було б недоречно», – сказав Слободян.

Він також зауважив, у червні адміністративний кордон із окупованим Кримом перетнуло на 30 тисяч осіб менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

До слова, сьогодні російські силовики з автоматами заблокували ринок в окупованому Сімферополі. Силовики прийшли на ринок вранці. Серед них - співробітники ОМОНу і Федеральної міграційної служби Росії.

Також нагадаємо, що посли ЄС погодили продовження «кримських санкцій»проти РФ ще на рік. Обмежувальні заходи були введені в червні 2014 року і продовжуються на рік. Востаннє таке рішення було ухвалено 23 червня 2018 року.

Загалом ЄС застосував чотири види санкцій. Крім «кримських», діють індивідуальні санкції за дії, що підривають або загрожують територіальної цілісності України, також існує так званий український список, в якому перебувають колишні високопоставлені українські чиновники часів екс-президента України Віктора Януковича, санкції для яких було застосовано за зловживання з державними фондами. Ці санкції також переглядаються щорічно. Востаннє рішення щодо «українського списку» було ухвалено 4 березня цього року, і санкції було продовжено до 6 березня 2020 року.

Четвертий пакет - це економічні санкції для Росії, запроваджені в липні й посилені у вересні 2014 року, які згодом були пов'язані з виконанням Мінських домовленостей. Рішення щодо цих санкцій ухвалюється кожні півроку. У грудні 2018 року лідери ЄС схвалили рішення продовжити термін дії санкцій, які спливали 31 січня нинішнього року, ще на півроку. Очікується, що санкції буде продовжено на черговому саміті ЄС, який відбудеться 20 червня у Брюсселі.