Рада Європи не зверталася до українських прикордонників щодо візиту Міятович до Криму



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Комісар Ради Європи з прав людини Дуні Міятович

У Раді Європи пообіцяли повідомити пресі інформацію про візит, як тільки вона буде підтверджена

Рада Європи не зверталася до Державної прикордонної служби України (ДПСУ) з приводу візиту комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович до Криму.

Про це повідомив радник голови ДПСУ Олег Слободян в коментарі «Унн».

«... ніяких звернень до ДПСУ від Ради Європи не надходило», - прокоментував Слободян інформацію про візит Міятович до Криму.

На питання інформагентства про те, чи зверталася комісар Міятович до українських уповноважених органів з приводу візиту до Криму, у Раді Європи відповіли:

«В заяві Уповноваженого сказано, що цей візит ще не підтверджений і існує багато питань, які необхідно роз'яснити для того, щоб вона могла займатися правозахисною діяльністю на півострові».

У Раді Європи пообіцяли повідомити пресі інформацію про візит, як тільки вона буде підтверджена.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на прес-службу Офісу комісара з прав людини Ради Європи процитували слова Дуні Міятович про те, що вона дійсно має намір відвідати анексований Крим, але «поки це ще треба підтвердити».

Натомість міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав «розводом» інформацію про візит Міятович до окупованого Криму. Він зазначив, що такий візит повинен узгоджуватися з українською владою і відбуватися за українським законодавством.