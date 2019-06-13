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    На узбережжі Азову прикордонники тренувалися відбивати атаки морського десанту (фото, відео)

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    На узбережжі Азову прикордонники тренувалися відбивати атаки морського десанту (фото, відео)
    Скріншот з відео: facebook.com / Операція об'єднаних сил

    Удосконалено практичні навички механіків-водіїв по керуванню бойовою технікою, а також навідників башенно-кулеметних установок у веденні вогню вдень і вночі

    Бойові екіпажі «БТР» та Humvee Донецького прикордонного загону в польових умовах, наближених до бойових, вчергове відпрацювали питання участі прикордонних підрозділів в протидесантній обороні узбережжя Азовського моря в районі проведення операції Об'єднаних сил. Про це йдеться у повідомленні штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

    «Незважаючи на різкі зміни погоди - від спеки до проливних дощів, «зелені берети» здійснили маневрування на броньованій техніці та влучно били по цілям, в тому числі з ходу», - йдеться у повідомленні.

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    Таким чином удосконалено практичні навички механіків-водіїв по керуванню бойовою технікою, а також навідників башенно-кулеметних установок у знанні матеріальної частини зброї та веденню вогню вдень і вночі.

    «Стали у нагоді тут і можливості БПЛА для розвідки противника, місцевості та коригування вогню», - сказано у повідомленні штабу ООС.

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    На узбережжі Азову прикордонники тренувалися відбивати атаки морського десанту (фото, відео)
    На узбережжі Азову прикордонники тренувалися відбивати атаки морського десанту (фото, відео)
    На узбережжі Азову прикордонники тренувалися відбивати атаки морського десанту (фото, відео)
    На узбережжі Азову прикордонники тренувалися відбивати атаки морського десанту (фото, відео)
    Скріншот з відео: facebook.com / Операція об'єднаних сил

    Нагадаємо, у середу, 12 червня, бойовики на Донбасі 28 разів порушили режим припинення вогню. З них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 12 червня одного окупанта знищено та трьох поранено.

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