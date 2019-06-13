На узбережжі Азову прикордонники тренувалися відбивати атаки морського десанту (фото, відео)



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Скріншот з відео: facebook.com / Операція об'єднаних сил

Удосконалено практичні навички механіків-водіїв по керуванню бойовою технікою, а також навідників башенно-кулеметних установок у веденні вогню вдень і вночі

Бойові екіпажі «БТР» та Humvee Донецького прикордонного загону в польових умовах, наближених до бойових, вчергове відпрацювали питання участі прикордонних підрозділів в протидесантній обороні узбережжя Азовського моря в районі проведення операції Об'єднаних сил. Про це йдеться у повідомленні штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

«Незважаючи на різкі зміни погоди - від спеки до проливних дощів, «зелені берети» здійснили маневрування на броньованій техніці та влучно били по цілям, в тому числі з ходу», - йдеться у повідомленні.

Таким чином удосконалено практичні навички механіків-водіїв по керуванню бойовою технікою, а також навідників башенно-кулеметних установок у знанні матеріальної частини зброї та веденню вогню вдень і вночі.

«Стали у нагоді тут і можливості БПЛА для розвідки противника, місцевості та коригування вогню», - сказано у повідомленні штабу ООС.

Нагадаємо, у середу, 12 червня, бойовики на Донбасі 28 разів порушили режим припинення вогню. З них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 12 червня одного окупанта знищено та трьох поранено.