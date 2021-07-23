Прикордонники затримали румунський штовхач на Дунаї

Екіпаж румунського судна зайшов у Кілійське гирло, яке є внутрішніми водами України

Прикордонники Ізмаїльського загону Держприкордонслужби України спільно з румунськими колегами затримали штовхач з баржами на річці Дунай. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Румунський штовхач з двома баржами, який порушив державний кордон, виявили вчора прикордонники України та Румунії під час спільного патрулювання на річці Дунай. Як з'ясувалося, екіпаж судна переплутав гирла річки і замість того, щоб пройти по гирлу Іванешть, по якому проходить державний кордон, зайшли в Кілійське гирло, яке є внутрішніми водами України», – йдеться в повідомленні.

За порушення державного кордону на двох членів команди судна, громадян Румунії, складено протоколи про адміністративні правопорушення за статтею про незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України (ч.2 ст.204-1 КУпАП) рішення щодо яких прийме суд.

Додамо, що Молдова на рік перекриє трасу, яка з'єднує Україну та Румунію. Йдеться про ремонтні роботи на мосту, через які буде перекрита ділянка траси Румунія-Леушени-Кишинів-Дубоссари-Україна. Ремонт там розпочнуть 19 липня, та за планом, мають завершити його до кінця червня 2022 року.