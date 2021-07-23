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    Прикордонники затримали румунський штовхач на Дунаї

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    На судні перебували двоє громадян Румунії - Прикордонники затримали румунський штовхач на Дунаї

    На судні перебували двоє громадян Румунії

    Фото: ДСНС

    Екіпаж румунського судна зайшов у Кілійське гирло, яке є внутрішніми водами України

    Прикордонники Ізмаїльського загону Держприкордонслужби України спільно з румунськими колегами затримали штовхач з баржами на річці Дунай. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    «Румунський штовхач з двома баржами, який порушив державний кордон, виявили вчора прикордонники України та Румунії під час спільного патрулювання на річці Дунай. Як з'ясувалося, екіпаж судна переплутав гирла річки і замість того, щоб пройти по гирлу Іванешть, по якому проходить державний кордон, зайшли в Кілійське гирло, яке є внутрішніми водами України», – йдеться в повідомленні.

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    Прикордонники затримали румунський штовхач на Дунаї
    Прикордонники затримали румунський штовхач на Дунаї
    Прикордонники затримали румунський штовхач на Дунаї

    За порушення державного кордону на двох членів команди судна, громадян Румунії, складено протоколи про адміністративні правопорушення за статтею про незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України (ч.2 ст.204-1 КУпАП) рішення щодо яких прийме суд.

    Додамо, що Молдова на рік перекриє трасу, яка з'єднує Україну та Румунію. Йдеться про ремонтні роботи на мосту, через які буде перекрита ділянка траси Румунія-Леушени-Кишинів-Дубоссари-Україна. Ремонт там розпочнуть 19 липня, та за планом, мають завершити його до кінця червня 2022 року.

    Теги: прикордонники Румунія річка Дунай кордон
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    Прикордонники затримали румунський штовхач на Дунаї