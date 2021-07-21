У Молдові затримали 15 українців із фальшивими ПЛР-тестами

Українців відправили на самоізоляцію

У Молдові 15 українських пасажирів маршрутного мікроавтобуса пред'явили прикордонній поліції в пункті пропуску Крива-Мамалига фальшиві результати ПЛР-тестів на Covid-19. Після цього українці були відправлені на самоізоляцію.

Як повідомляє point.md, інцидент стався вчора при в'їзді транспорту з України в Молдову. Крім водія, у маршрутці перебували 15 громадян України.

Після встановлення осіб співробітник прикордонного відомства попросив тих, хто не хоче бути поміщений на самоізоляцію, пред'явити документ, який звільняє їх від цього.

Кожен пасажир представив тест ПЛР на Covid-19 із негативним результатом. Після огляду за допомогою спеціального обладнання з'ясувалося, що всі тести були сфальсифіковані: на довідках були відсутні елементи захисту, а після сканування QR-коду не відображалися офіційні дані медичної лабораторії, яка, нібито, їх видала. Представники медичного центру в Україні заперечують, що видавали такі аналізи. Більш того, вони зазначили, що білий колір довідки не збігається з оригіналом.

Наголошується, що громадянам України було дозволено в'їзд до Республіки Молдова за умови заповнення епідеміологічного досьє і підписання декларації про відповідальність за дотримання режиму самоізоляції.

З 19 липня у Молдові почали діяти останні зміни правил в’їзду. Усі мандрівники повинні надати або негативний результат тесту, зробленого не раніше 72 годин до подорожі, або погодитись на самоізоляцію. Це правило не поширюється на вакцинованих, якщо від завершення курсу минуло більше 14 днів і людина може підтвердити це відповідним документом. Винятки передбачені і для низки категорій мандрівників.

У разі в’їзду з країн, які Молдова визначила червоною зоною, 14-денна самоізоляція обов’язкова - крім вакцинованих людей без симптомів хвороби, дітей віком до 6 років, дітей віком 6-18 років з негативним тестом, а також людей, які перехворіли не раніше останніх 90 днів і можуть це підтвердити.

Тест і самоізоляцію не вимагають також від транзитних мандрівників.