Пристайко анонсував чергове перемир'я на Донбасі



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Глава МЗС України Вадим Пристайко

Нове перемир'я на Донбасі можуть оголосити в кінці грудня

Глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко сподівається, що нове перемир'я на Донбасі буде оголошено 20 або 21 грудня. Про це він розповів в інтерв'ю УНІАН.

Пристайко зазначив, що на нормандській зустрічі сторони домовилися про низку рішень. По-перше, звільнення «всіх узгоджених на всіх узгоджених» людей.

«По-друге, стійке, постійне і повне припинення вогню. Оголошення про припинення вогню) буде 20 або 21 грудня. І ми побачимо, чи можливий подальший прогрес», - зазначив він.

Зазначимо, що 14 грудня Пристайко в ефірі одного з телеканалів заявив, що Київ може повернутися до ідеї введення контингенту ООН на тимчасово окуповані території Донбасу, якщо керівництво України визнає, що врегулювання на базі Мінських угод не приносить результатів. За словами міністра, він готовий дати відповідну рекомендацію президенту Володимиру Зеленському.

Згодом Кремль відреагував на слова Пристайка про миротворців ООН на Донбасі.

Нагадаємо, наступного тижня у Мінську узгодять дату припинення вогню та списки на обмін.

Як повідомлялося, Пристайко пояснив необхідність змін до Конституції щодо децентралізації.