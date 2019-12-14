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    Наступного тижня у Мінську узгодять дату припинення вогню та списки на обмін – МЗС

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    <p>Глава МЗС Вадим Пристайко сподівається, що в середу буде оголошено конкретну дату припинення вогню на Донбасі</p> - Наступного тижня у Мінську узгодять дату припинення вогню та списки на обмін – МЗС

    Глава МЗС Вадим Пристайко сподівається, що в середу буде оголошено конкретну дату припинення вогню на Донбасі

    Очікується, що група з безпеки в Мінську оголосить про припинення вогню і погодить нові ділянки для розведення

    На засіданні Тристоронньої контактної групи, яке заплановане на 18 грудня, уточнять списки для обміну полонених і дату припинення вогню на Донбасі.

    Про це у п'ятницю ввечері в ефірі телеканалу «Інтер» заявив глава МЗС Вадим Пристайко.

    «Сподіваюся, що в середу буде оголошено конкретну дату припинення вогню ... До кінця року, сподіваюся, ми обміняємо наших військовополонених, і ця домовленість також буде досягнута в середу», - сказав міністр.

    Також він сподівається, що в середу відбудуться засідання робочих груп ТКГ: «група з безпеки оголосить про припинення вогню, погодить нові ділянки для розведення і вимагатиме від ОБСЄ верифікації. Гуманітарна група буде остаточно звіряти списки (на обмін - ред.)».

    У вівторок, 17 грудня, за словами Пристайка, Україна проситиме в ОБСЄ зміни мандата Спеціальної моніторингової місії (СММ) таким чином, щоб отримати точну інформацію щодо розведення сил на Донбасі.

    Напередодні президент України заявив, що списки на обмін утримуваних осіб у форматі «всіх встановлених на всіх встановлених» будуть обговорюватися на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську 18 грудня.

    Раніше омбудсмен Людмила Денісова заявила, що в Російській Федерації утримують в в'язницях близько двох тисяч українців.

    Нагадаємо, 9 грудня на «нормандському саміті» президент України Володимир Зеленський домовився з російським президентом Володимиром Путіним про обмін полонених у форматі «всіх на всіх» до 31 грудня. За його словами, в рамках першого етапу обміну 72 людини можуть повернутися з полону. Про політв'язнів в Росії та Криму мова піде вже пізніше.

    Також результати саміту прокоментував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він вважає, що результати саміту в «нормандському форматі» виключають кримських татар із майбутнього обміну полоненими.

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