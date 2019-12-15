Кремль відреагував на слова Пристайка про миротворців ООН на Донбасі



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Київ може повернутися до ідеї введення контингенту ООН

Київ поки формально не висував ніяких нових ініціатив щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи слова глави МЗС України Вадима Пристайка про те, що Київ може повернутися до ідеї введення контингенту ООН в тимчасово окуповані райони Донбасу, повідомляє ТАСС.

«Поки формально ніяких нових ініціатив не висловлювалося», – сказав Пєсков у відповідь на запитання, як Москва поставилася б до такої пропозиції Києва.

14 грудня Пристайко в ефірі одного з телеканалів заявив, що Київ може повернутися до ідеї введення контингенту ООН на тимчасово окуповані території Донбасу, якщо керівництво України визнає, що врегулювання на базі Мінських угод не приносить результатів. За словами міністра, він готовий дати відповідну рекомендацію президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, наступного тижня у Мінську узгодять дату припинення вогню та списки на обмін.

Як повідомлялося, Пристайко пояснив необхідність змін до Конституції щодо децентралізації.