Пристайко пояснив необхідність змін до Конституції щодо децентралізації



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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко

У Мінських домовленості сказано, що Україна погоджується на конституційну реформу, нагадав глава МЗС

Зміни до Конституції щодо децентралізації влади в Україні відповідають Мінським угодами.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі телеканалу Інтер.

«У Мінських домовленості сказано, що Україна погоджується на конституційну реформу, в основі якої лежить децентралізація. Українська сторона зараз віддана домовленостями, які були. І це те, про що сказав Зеленський, що ми все одно йдемо на зміни до Конституції, які передбачають децентралізацію по всій Україні», - сказав Пристайко.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомляв, що конституційну реформу в рамках децентралізації пообіцяв попередній склад українського уряду у рамках виконання Мінських угод.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні вніс до Верховної Ради законопроєкт №2598 «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)»

Також зазначимо, що у команді п'ятого президента Петра Порошенка вважають, що бюджет-2020 руйнує децентралізацію та б’є по соціальних програмах.

Раніше ЗМІ опублікували розмову Гончарука зі «слугами народу»: прем’єр благав нардепів забрати у місцевих бюджетів «паливний» податок.