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    Політика

    Пристайко пояснив необхідність змін до Конституції щодо децентралізації

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    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко - Пристайко пояснив необхідність змін до Конституції щодо децентралізації
    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко

    У Мінських домовленості сказано, що Україна погоджується на конституційну реформу, нагадав глава МЗС

    Зміни до Конституції щодо децентралізації влади в Україні відповідають Мінським угодами.

    Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі телеканалу Інтер.

    «У Мінських домовленості сказано, що Україна погоджується на конституційну реформу, в основі якої лежить децентралізація. Українська сторона зараз віддана домовленостями, які були. І це те, про що сказав Зеленський, що ми все одно йдемо на зміни до Конституції, які передбачають децентралізацію по всій Україні», - сказав Пристайко.

    Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомляв, що конституційну реформу в рамках децентралізації пообіцяв попередній склад українського уряду у рамках виконання Мінських угод.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні вніс до Верховної Ради законопроєкт №2598 «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)»

    Також зазначимо, що у команді п'ятого президента Петра Порошенка вважають, що бюджет-2020 руйнує децентралізацію та б’є по соціальних програмах.

    Раніше ЗМІ опублікували розмову Гончарука зі «слугами народу»: прем’єр благав нардепів забрати у місцевих бюджетів «паливний» податок.

    МЗС міністр децентралізація Мінські угоди Конституція місцева влада політика Володимир Зеленський Україна президент Вадим Пристайко
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