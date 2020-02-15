Пристайко анонсував новий масштабний обмін полоненими



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Міністр закордонних справ Вадим Пристайко

У новому масштабному обміні Україна розраховує повернути до 200 людей, зазначив Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що новий великий обмін утримуваними особами між Україною та Росією може відбутися напередодні квітневої зустрічі в «нормандському форматі».

Про це Пристайко заявив на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

За словами міністра, у новому масштабному обміні Україна розраховує повернути до 200 людей.

«Ми говоримо про значну кількість людей. Президент заявив сьогодні, що до двохсот людей ми плануємо обміняти, це дуже багато. Фактично майже «всіх на всіх», - сказав Пристайко.

Глава МЗС України зазначив, що обмін планують здійснити до зустрічі в «нормандському форматі», яка, за попередньою домовленістю, має відбутися у квітні, в Берліні.

Як повідомлялось, 3 лютого Зеленський повідомив, що очікує узгодження двох списків із обміну полоненими - з самопроголошеними Донецькою і Луганською «народними республіками» і Росією.

29 грудня 2019 года Офіс президента заявив, що в результаті обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян.