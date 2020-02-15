П’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з Куртом Волкером



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Порошенко наголосив на важливості збереження твердої двопартійної підтримки України з боку США

Лідер політичної партії «Європейська Солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з колишнім Спеціальним представником Державного департаменту США по Україні Куртом Волкером. Це перша зустріч з часу відставки Курта Волкера з поста спецпредставника у вересні 2019 року.

Співрозмовники засудили так звані «12 кроків» як російську провокацію на Мюнхенській конференції. Порошенко і Волкер докладно обговорили ситуацію на Донбасі у світлі останніх мирних ініціатив України та рішуче засудили триваюче невиконання Росією її безпекових зобов’язань у рамках Мінських домовленостей.

Наголошено на важливості збереження політики трансатлантичних санкцій проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом.

Висловлено серйозне занепокоєння у зв’язку з небезпечною тенденцією щодо міжнародної реабілітації Росії. Петро Порошенко наголосив, що примирення з агресором неминуче призведе до нової агресії.

Петро Порошенко наголосив на важливості збереження твердої двопартійної підтримки України з боку США, а також зміцнення відносин стратегічного партнерства між Києвом і Вашингтоном.

У цьому контексті висловлено сподівання на візит ближчим часом президента України до США як потужний знак єдності і солідарності з Україною та її підтримки у боротьбі за спільні демократичні цінності.

Порошенко і Волкер обговорили перспективи отримання Україною статусу головного союзника США поза НАТО як важливий елемент визнання її стратегічної ролі у захисті миру, безпеки і стабільності Вільного Світу.

Нагадаємо, Парубій пояснив, звідки у Мюнхені з’явився документ про 12 кроків «миру в Україні».

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