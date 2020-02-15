Катастрофа МАУ: в Ірані підтвердили готовність співпрацювати з Україною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф

Міністр Ірану зазначив, що «іранська сторона прийняла на себе відповідальність і необхідно уникати політизації цього питання»

Глава Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф підтвердив готовність Тегерана співпрацювати з Україною при розслідуванні обставин катастрофи літака МАУ в Тегерані.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС Ірану.

«Заріф заявив на зустрічі про готовність Ірану співпрацювати з Україною в рамках розслідування», - йдеться в повідомленні.

Також міністр зазначив, що «іранська сторона прийняла на себе відповідальність і необхідно уникати політизації цього питання».

Нагадаємо, сьогодні глава МЗС України Вадим Пристайко обговорив зі своїм іранським колегою Мохаммадом Джавадом Заріфом співробітництво в рамках розслідування катастрофи літака МАУ над Тегераном.

Під час зустрічі в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки Пристайко та Заріф обмінялися думками щодо українського літака, який був збитий Іраном, а також обговорили співпрацю в рамках розслідування.

Як повідомлялося, 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту зазнав аварії літак «Міжнародних авіаліній України» рейсу PS752. На його борту перебували 176 осіб, усі вони загинули. Пасажирами авіалайнера були громадяни України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака, заперечивши ймовірність того, зо лайнер було збито. Однак під тиском оприлюднених провідними країнами світу доказів 11 січня Іран визнав, що український пасажирський літак був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи «Тор-М1», яку Іран отримав з Росії. Ця обставина, а також те, що Тегеран досі відмовляється передати Києву «чорні скриньки», викликала сумніви у деяких експертів стосовно того, чи справді український літак збили випадково.

Нагадаємо, канадські юристи хочуть домогтися від Ірану компенсації щонайменше $1,1 млрд через збиття українського літака МАУ. У позові факт збиття українського літака названо «навмисним терористичним актом».