Команда Зеленського боїться образити Путіна, – Порошенко



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Влада багато декларує про курс до НАТО і ЄС, але мало що для цього робить – Порошенко

Нова влада публічно підтримує європейську та євроатлантичну інтеграцію України, втім, мало що робить для цього у практичній площині. Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко, повідомляє «Главком».

«З моєї ініціативи курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію записано у Конституції, щоб ніхто не насмілився його змінити. Нові представники влади декларують, що вони за НАТО, але мало що роблять, щоб досягнути цієї мети. Інтеграція з Альянсом – це щоденна важка праця над реформуванням країни. А вони навіть не поїхали на недавній саміт НАТО в Лондоні, бо були дуже зайняті», – сказав Порошенко.

На думку Порошенко, команда президента Володимира Зеленського боїться образити Володимира Путіна.

«Я стараюсь не критикувати нову команду, а давати їй поради. Коли вони відмовились від поїздки до Лондона, я вніс до парламенту проект постанови про надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО – дорожньої карти повного членства. Не треба бла-бла-бла, що ви за Альянс. Треба діяти так, як працював я для запровадження безвізового режиму з ЄС», – переконаний Порошенко.

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