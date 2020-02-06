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    Пристайко прогнозує повернення 100 громадян у результаті обміну полоненими найближчим часом

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    <span>Міністр закордонних справ Вадим Пристайко прогнозує повернення 100 громадян в Україну</span> - Пристайко прогнозує повернення 100 громадян у результаті обміну полоненими найближчим часом
    Міністр закордонних справ Вадим Пристайко прогнозує повернення 100 громадян в Україну

    Вадим Пристайко також зазначив, що це дуже складний і делікатний процес, тому він не хотів би торкатися теми обміну, щоб не нашкодити сім'ям, які очікують повернення полонених

    Міністр закордонних справ Вадим Пристайко прогнозує повернення 100 громадян в Україну в результаті обміну полоненими з Росією і самопроголошеними Донецькою і Луганською «народними республіками» найближчим часом. Про це він повідомив журналістам у четвер.

    «Я все ж сподіваюся, що це обмін у загальних цифрах близько 100 людей, коли нам вдасться домовитися остаточно», - сказав він.

    Пристайко також зазначив, що це дуже складний і делікатний процес, тому він не хотів би торкатися теми обміну, щоб не нашкодити сім'ям, які очікують повернення полонених.

    Як повідомлялось, 3 лютого Зеленський повідомив, що очікує узгодження двох списків із обміну полоненими - з самопроголошеними Донецькою і Луганською «народними республіками» і Росією.

    29 грудня 2019 года Офіс президента заявив, що в результаті обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян.

    міністр обмін полоненими Україна Вадим Пристайко Офіс президента
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