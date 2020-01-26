Сенцов не вірить в результат переговорів з деокупації Донбасу при живому Путіну



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За словами Олега Сенцова, боротися з Путіним треба, виходячи насамперед із знання його плану

Сенцов наголосив, що без контролю над кордоном Україна ніколи не контролюватиме Донбас, і Путін це знає

Український режисер та колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов не вірить у результативність переговорів з Росією щодо деокупації Донбасу, допоки цю країну очолює Володимир Путін.

Про це він сказав в інтерв'ю «Дзеркалу тижня».

«Очевидно, що завдання Путіна - не Крим, не Донбас і не тільки вся Україна. Завдання - мати регіон у своєму підпорядкуванні. Ми - приклад повсталої країни, за що він нас, скажімо так, карає. І намагається показати іншим, що буде з ними у разі розвитку подібного сценарію. При цьому Путін прагне стати світовим лідером, світовим гравцем, на якого зважатимуть. Такий собі поліцейський Європи, якому всі мусять ставити пам'ятники й від цього бути щасливими. Отакий план у його голові. І він цей план реалізовує. Для мене це абсолютно очевидно», - заявив режисер.

За його словами, боротися з Путіним треба, виходячи насамперед із знання його плану.

«Бажання інтегрувати окуповані території, ведення переговорів щодо припинення вогню, обмін полоненими… Припустімо, Зеленському вдасться отримати всіх полонених назад, тих 300 або більше наших людей у Донбасі та 100 людей у Росії, включаючи кримських татар. Так, він тоді взагалі - молодець. Чудовий президент у цьому питанні. А якщо йому вдасться припинити вогонь, і ми перестанемо щодня втрачати хлопців на передовій? Це теж буде прекрасна робота. І всі ми чекаємо цього. Але вся річ у тому, що це мої й ваші очікування від його дій. Не Путіна», - зазначив Сенцов.

Водночас Путін, за його словами, хоче іншого.

«Ми міняємо полонених, припиняємо вогонь, Зеленський виходить з новими ініціативами, Макрон його підтримує, Європа підтримує, Путін робить ще якийсь крок назустріч, а потім - особливий статус, амністія бойовиків, вибори, легітимізація, ОБСЄ підтверджує законність виборів, світ знімає санкції і… українські прапори майорять разом з «ДНРівськими», не дай Боже. Усе. Нічого далі не відбувається. Контролю кордону Путін не віддає. Ці люди зі зброєю залишаються там. Російські війська залишаються там. Де-факто - те саме, а де-юре - уже зовсім інше. Він нас переграв», - зауважив Сенцов.

Він також наголосив, що без контролю над кордоном Україна ніколи не контролюватиме Донбас, і Путін це знає.

«Він знає, що віддати кордон - означає програти регіон. Тому, коли підписували Мінські угоди, цей пункт стояв останнім», - зазначив він.

«Тому я не вірю в результативність переговорів при живому Путіну. Ні про яку інтеграцію в такій ситуації та за таких розкладів не може бути й мови. І моя позиція проста. По-перше, Донбас і Крим — це окуповані території. Вони будуть повернуті Україні. І це наша лінія оборони, з якої ми ніколи не маємо відступати. Якщо ми її втримаємо, то виграємо. Ми не можемо перемогти цю орду, ми можемо тільки вистояти проти її тиску», - додав Сенцов.

Він також заявив, що за окуповані території повну відповідальність несе країна, що окупувала ці регіони.

Сенцов також заявив, що не має планів щодо президентства і хоче займатися громадською роботою.