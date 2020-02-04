Міністр юстиції прокоментував факт того, що Україна під час обміну полоненими віддала Росії терористів



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Денис Малюська стверджує, що правоохоронній системі було б набагато краще, якби був закон, що дозволить відкрито заявляти про обмін в умовах війни і звільнення людей тому, що ми хочемо отримати своїх громадян назад

«Закон треба привести у відповідність до добра», - вважає Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що для обміну полоненими між Україною і Росією потрібен спеціальний закон, щоб адвокати не могли «з мотивів справедливості і добра екзотично тлумачити закони». Таку думку урядовець висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами міністра, є питання права, є питання справедливості і необхідності. «З морально-етичної точки зору, я повністю на боці влади, частиною якої я є. З юридичної – мені складно дискутувати про деталі, проте абстрагуючись від будь-якого контенту судових рішень, якби я був відповідальним за цей обмін, то спробував би провести якийсь спеціальний закон щодо такого роду операцій», - говорить посадовець.

Малюська стверджує, що судам, прокуратурі і адвокатам було б набагато краще, якби питання, що стосуються цієї гібридної війни і, зокрема, обміну полоненими мали законодавчі рамки, які дозволили відкрито заявляти, що «це обмін в умовах війни і ми звільняємо людей не тому, що вони заслуговують на помилування, а тому що ми хочемо отримати своїх громадян назад».

«На майбутнє, щоб уникнути дискусій у суспільстві на тему, що краще – добро чи закон – треба закон привести у відповідність до добра», - підсумував міністр.

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