ПриватБанк готується до продажу «Буковелю»



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Зараз банк вибирає консультанта з оцінки та продажу активів «Буковелю»

Держбанк почав підготовку до продажу найбільшого в Україні гірськолижного курорту «Буковель»

Державний ПриватБанк збирається позбутися непрофільного активу, що дістався від колишніх власників та готується продати частину гірськолижного курорту «Буковель».

Про це «НВ Бізнес» повідомила заступниця голови правління ПриватБанку Галина Пахачук.

За її словами, держбанк почав підготовку до продажу найбільшого в Україні гірськолижного курорту «Буковель». Коли цей комплекс потрапив на баланс ПриватБанку, після націоналізації банку, його задекларована вартість становила 12,6 млрд грн.

До комплексу входять готель «Зірка Буковелю», готель Radisson blu, 16 підйомників на 62 траси, земельні ділянки. Зараз банк вибирає консультанта з оцінки та продажу активу.

«Банку належить дві третини комплексу, який складається з 64 об'єктів, одна третина припадає на ТОВ «Скорзонера», - уточнила Пахачук.

До слова, засновником комплексу «Буковель» є фірма «Скорзонера», її бенефіціари – Ігор Коломойський і бізнесмен Геннадій Боголюбов.

Зазначимо, що олігарх Ігор Коломойський відсвяткував Новий рік у Буковелі і спробував себе у ролі актора в аматорському мюзиклі.