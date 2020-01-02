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    Політика

    Зеленський «засвітився» на популярному курорті (фото)

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    Володимир Зеленський в Буковелі - Зеленський «засвітився» на популярному курорті (фото)
    Володимир Зеленський в Буковелі
    Фото: kolia_sofron, Instagram

    Фотографії з відпочинку Володимира Зеленського з'явилися в Instagram

    Президента України Володимира Зеленського помітили на популярному українському гірськолижному курорті Буковель.

    Фотографії з ним опублікували користувачі Instagram.

    «Якщо рік почався із зустрічі з президентом - він приречений бути успішним», - йдеться в підписі користувачки Instagram до знімка, на якому зображений Зеленський.

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    Раніше президент України Володимир Зеленський відправився зустрічати Новий рік на захід країни. Напередодні свят він сказав журналістам, що хотів би зустріти Новий рік у Карпатах.

    Нагадаємо, користувачі соцмереж доволі критично сприйняли новорічне звернення президента України Володимира Зеленського через питання мови та перейменування вулиць. 

    Зеленський під час новорічного привітання декілька разів переходив на російську мову та заявив, що мова спілкування українців не важлива.

    Зеленський у новорічному привітанні також закликав українців у 2020 році перетворити єдність на національну ідею.

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