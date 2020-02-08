Коломойський відсвяткував Новий рік у Буковелі і спробував себе у ролі актора в аматорському мюзиклі - ЗМІ



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Коломойський не співав у мюзиклі, а «лише декламував певні речі», - Фріс

Бізнесмен зіграв власника будівлі в аматорському мюзиклі «Лускунчик», - нардеп

Бізнесмен Ігор Коломойський під час святкування Нового року на курорті «Буковель» у Карпатах зіграв в аматорському мюзиклі «Лускунчик». Про це розповів народний депутат з фракції «Слуга народу» Ігор Фріс в кулуарах парламенту телеканалу «Прямий».

«Так, правда. Відпочивали, дивилися шикарний мюзикл, де грали безпосередньо учасники тієї компанії», – сказав нардеп.

Політик не зміг пригадати, кого грав Коломойський, але не Лускунчика.

«Там така складна назва цього героя була... Він грав головного персонажа, тобто власника тієї будівлі, скажімо так, у якій це відбувалося», – сказав Фріс.

Також нардеп зазначив, що Коломойський не співав у мюзиклі, а «лише декламував певні речі».

«Він акуратно виходив, декламував певні речі. Було цікаво», – заявив депутат. За словами Фріса, це був аматорський спектакль «Лускунчик».

До відома, засновником комплексу Буковель є фірма «Скорзонера», її бенефіціари – Ігор Коломойський і бізнесмен Геннадій Боголюбов.