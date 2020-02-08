  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Коломойський відсвяткував Новий рік у Буковелі і спробував себе у ролі актора в аматорському мюзиклі - ЗМІ

    • Розсилка
    Коломойський не співав у мюзиклі, а &laquo;лише декламував певні речі&raquo;, - Фріс - Коломойський відсвяткував Новий рік у Буковелі і спробував себе у ролі актора в аматорському мюзиклі - ЗМІ
    Коломойський не співав у мюзиклі, а «лише декламував певні речі», - Фріс

    Бізнесмен зіграв власника будівлі в аматорському мюзиклі «Лускунчик», - нардеп

    Бізнесмен Ігор Коломойський під час святкування Нового року на курорті «Буковель» у Карпатах  зіграв в аматорському мюзиклі «Лускунчик». Про це розповів народний депутат з фракції «Слуга народу» Ігор Фріс в кулуарах парламенту телеканалу «Прямий».

    «Так, правда. Відпочивали, дивилися шикарний мюзикл, де грали безпосередньо учасники тієї компанії», – сказав нардеп.
    Політик не зміг пригадати, кого грав Коломойський, але не Лускунчика.

    «Там така складна назва цього героя була... Він грав головного персонажа, тобто власника тієї будівлі, скажімо так, у якій це відбувалося», – сказав Фріс.
    Також нардеп зазначив, що Коломойський не співав у мюзиклі, а «лише декламував певні речі».

    «Він акуратно виходив, декламував певні речі. Було цікаво», – заявив депутат. За словами Фріса, це був аматорський спектакль «Лускунчик».

    До відома, засновником комплексу Буковель є фірма «Скорзонера», її бенефіціари – Ігор Коломойський і бізнесмен Геннадій Боголюбов.

    Ігор Коломойський ЗМІ депутат свята актор Буковель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ