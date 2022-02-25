Як працюють банки України: пояснення НБУ

Як зазначили в НБУ, банки також за можливості поступово підкріплюють банкомати готівкою

Національний банк та банківська система України продовжують працювати. Банки продовжують забезпечувати роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення.

Як зазначили в НБУ, банки також за можливості поступово підкріплюють банкомати готівкою.

«Національний банк, зі свого боку, підкріплює готівкою каси банків та їхню ліквідність. Тимчасові ліміти на зняття готівки у розмірі 100 тис. гривень на день дозволяють повністю закрити першочергові потреби», – йдеться в повідомленні.

Безготівкові розрахунки надалі здійснюються без обмежень, додали в НБУ.

Зазначимо, 24 лютого Національний банк прийняв постанову у зв'язку з оголошенням воєнного стану по всій території України. Робота валютного ринку зупинена, крім продажу валюти клієнтам.

Крім того, НБУ ввів мораторій на проведення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та уряду, окремих дозволів НБУ).

Національний банк України заборонив здійснювати будь-які валютні операції в російських або білоруських рублях.

Напередодні Нацбанк відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії.

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