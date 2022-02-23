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    Запровадження надзвичайного стану: Нацбанк пояснив, як працюватимуть банки

    Банки працюватимуть у звичайному режимі&nbsp; - Запровадження надзвичайного стану: Нацбанк пояснив, як працюватимуть банки

    Банки працюватимуть у звичайному режимі 

    фото з відкритих джерел

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    Нацбанк запевнив, що банківська система України після запровадження надзвичайного стану працюватиме без змін. Про це йдеться у повідомленні на сайті НБУ.

    «У разі запровадження надзвичайного стану банківська система працюватиме у звичайному режимі. Усі платіжні системи, доступ до коштів, робота банків загалом триває у звичайному режимі», – йдеться у повідомленні.

    У НБУ додали, що має достатньо резервів для підкріплення банків готівкою.

    Наголошуємо, що 23 лютого у мережі «гуляє» фейковий наказ МОЗ про термінову евакуацію. Міністерство наголошує, що нічого спільного з реальністю він не має. Пізніше, Міністерство охорони здоров’я оприлюднило рекомендації для набору першої допомоги, щоб бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації.

    Як відомо, Україна вводить надзвичайний стан. Це рішення Ради нацбезпеки має ще ухвалити Верховна Рада. Вона планує зробити це сьогодні.

    В Україні можуть ввести низку обмежень. Зокрема, буде посилено охорону громадського порядку, правоохоронці мають право оглядати транспорт та перевіряти документи.

    Також в Україні починає діяти режим обмеження в прикордонних регіонах.

    Нагадаємо, на тлі посилення російської агресії, Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматись від будь-яких поїздок до Росії.

    Раніше повідомлялося, що в Україні стартує призов резервістів. Секретар РНБО Данілов назвав кількість резервістів, яких призвуть.

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    Теги: Національний банк банк документи надзвичайний стан Україна
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    Запровадження надзвичайного стану: Нацбанк пояснив, як працюватимуть банки