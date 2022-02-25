Російські банки більше не працюватимуть в Україні

Раніше НБУ ввів мораторій на проведення транскордонних валютних платежів

Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації.

Як повідомляє пресслужба регулятора, до таких фінустанов належать АТ «Міжнародний резервний банк», який на 100% належить ПАТ «Сбєрбанк Росії», та ПАТ «Промінвестбанк», який на 99,77% належить Державній корпорації розвитку «ВЕБ.РФ».

«Коли наша армія самовіддано і хоробро захищає кожен клаптик рідної землі від російської агресії, ми в центральному банку не можемо дозволити, щоб «дочки» державних банків країни-загарбника продовжували працювати в Україні й оперувати грошима українців», - заявив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

У НБУ нагадали, що Російська Федерація, яку визнано державою-агресором, є акціонером та власником 50,000000004427% статутного капіталу ПАТ «Сбєрбанк Росії» (Sberbank of Russia) та 100% статутного капіталу Державної корпорації розвитку «ВЕБ.РФ». Отже, їхні українські дочірні банки перебувають під опосередкованим контролем Росії та її керівництва.

Зазначається, що право ухвалювати такі рішення правлінню Національного банку надає постанова від 24 лютого 2022 року № 19 «Про особливості припинення діяльності банків в умовах воєнного стану».

Нагадаємо, Національний банк та банківська система України продовжують працювати. Банки продовжують забезпечувати роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення.

Національний банк України заборонив здійснювати будь-які валютні операції в російських або білоруських рублях.

Напередодні Нацбанк відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії.

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