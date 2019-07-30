Призначений новий керівник поліції Дніпропетровщини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До призначення Артем Васицький обіймав посаду заступника начальника Головного управління – начальника кримінальної поліції Фото: Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

Артем Васицький має 23 роки досвіду оперативної роботи

Заступник Голови Нацполіції Ігор Клименко 30 липня представив особовому складу тимчасово виконуючого обов’язки начальника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області Артема Васицького.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

До призначення Васицький обіймав посаду заступника начальника Головного управління – начальника кримінальної поліції.

«На цій посаді 42-річний полковник поліції несе службу з 2017 року. До цього проходив службу у підрозділах карного розшуку Донецької області. Має 23 роки досвіду оперативної роботи», - говориться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Віталія Глуховерю звільнили з посади голови управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, 27 липня з’явилося відео з нагрудної камери патрульного, який зупинив службовий Range Rover Глуховері. Водій відмовився визнати порушення та намагався поїхати з місця подій. Потім туди прибули бійці спецпідрозділу КОРД, які затримали патрульний екіпаж. За даними ЗМІ, інцидент стався у вересні 2018 року.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський прокоментував затримання спецназом КОРД патрульних на Дніпропетровщині і закликав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова негайно звільнити начальника обласного управління МВС у Дніпровській області.

За фактом подій у Дніпропетровській області, викладених в ЗМІ, розпочато службове розслідування. Для всебічної та об’єктивної перевірки хід розслідування перебуватиме під контролем міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Глуховеря, звинувачений у перевищенні службових повноважень, відреагував на вимогу Зеленського піти у відставку.