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    Глава поліції Дніпропетровщини відреагував на вимогу Зеленського про відставку

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    Керівник поліції Дніпропетровської області Віталій Глуховеря - Глава поліції Дніпропетровщини відреагував на вимогу Зеленського про відставку
    Керівник поліції Дніпропетровської області Віталій Глуховеря

    Глуховеря пообіцяв надати свідчення та пояснення слідчим

    Керівник поліції Дніпропетровської області Віталій Глуховеря, звинувачений у перевищені службових повноважень, відреагував на вимогу президента України Володимира Зеленського піти у відставку.

    Про це Глуховеря написав у Facebook.

    «Коли це сталося, особисто вислухав сторони конфлікту та був готовий для прийняття рішення про притягнення до відповідальності винного. Однак мене запевнили про вирішення конфлікту. Наразі надам свідчення та пояснення по цій справі слідчим», – написав Глуховеря.

    Нагадаємо, 27 липня з’явилося відео з нагрудної камери патрульного, який зупинив службовий Range Rover Глуховері. Водій відмовився визнати порушення та намагався поїхати з місця подій. Потім туди прибули бійці спецпідрозділу КОРД, які затримали патрульний екіпаж. За даними ЗМІ, інцидент стався у вересні 2018 року.

    Як повідомлялось, Зеленський прокоментував затримання спецназом КОРД патрульних на Дніпропетровщині і закликав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова негайно звільнити начальника обласного управління МВС у Дніпровській області.

    За фактом подій у Дніпропетровській області, викладених в ЗМІ, розпочато службове розслідування. Для всебічної та об’єктивної перевірки хід розслідування перебуватиме під контролем міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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