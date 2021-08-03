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    У Запоріжжі продавчиня плювала на овочі, «щоб освіжити» (відео)

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    У Запоріжжі продавчиня плювала на овочі, «щоб освіжити» (відео)
    Скріншот із відео

    Покупці на ринку помітили як жінка набирає в рот воду і «обприскує» товар

    Свідками неприємного інциденту стали покупці на центральному ринку Запоріжжя. Продавчиня на одній з торгових точок вирішила «приправити» огірки слиною. Відео оприлюднив телеграм-канал «Днепр оперативный».

    У мережу виклали відео, як жінка набирала воду в рот і випльовувала її на овочі. Ймовірно, на її думку, так продукція мала б набути свіжішого вигляду.

    Жінка ще й розтирала напльоване брудними руками.

    Така «гігієнічна процедура» може бути небезпечною для здоров'я тих, хто ці овочі купить.

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    Теги: Запоріжжя жінка овочі
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    У Запоріжжі продавчиня плювала на овочі, «щоб освіжити» (відео)