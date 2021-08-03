У Запоріжжі продавчиня плювала на овочі, «щоб освіжити» (відео)

Покупці на ринку помітили як жінка набирає в рот воду і «обприскує» товар

Свідками неприємного інциденту стали покупці на центральному ринку Запоріжжя. Продавчиня на одній з торгових точок вирішила «приправити» огірки слиною. Відео оприлюднив телеграм-канал «Днепр оперативный».

У мережу виклали відео, як жінка набирала воду в рот і випльовувала її на овочі. Ймовірно, на її думку, так продукція мала б набути свіжішого вигляду.

Жінка ще й розтирала напльоване брудними руками.

Така «гігієнічна процедура» може бути небезпечною для здоров'я тих, хто ці овочі купить.

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