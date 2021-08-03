У Запоріжжі продавчиня плювала на овочі, «щоб освіжити» (відео)
Покупці на ринку помітили як жінка набирає в рот воду і «обприскує» товар
Свідками неприємного інциденту стали покупці на центральному ринку Запоріжжя. Продавчиня на одній з торгових точок вирішила «приправити» огірки слиною. Відео оприлюднив телеграм-канал «Днепр оперативный».
У мережу виклали відео, як жінка набирала воду в рот і випльовувала її на овочі. Ймовірно, на її думку, так продукція мала б набути свіжішого вигляду.
Жінка ще й розтирала напльоване брудними руками.
Така «гігієнічна процедура» може бути небезпечною для здоров'я тих, хто ці овочі купить.