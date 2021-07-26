Мовний скандал у Харкові: продавчиня відмовилася обслуговувати клієнтку (відео)

Жінка з дочкою зняли на відео продавчиню та її манеру спілкування

Працівниця магазину почала кричати і грубіянити жінці, бо вона розмовляла українською

У Харкові розгорівся мовний скандал, бо продавчиня місцевого кіоску не захотіла обслуговувати жінку після того, як вона заговорила з нею українською мовою. Про це пише видання «Діалоги», посилаючись на розповідь відвідувачки магазину Оксана Хвиля.

Мешканка Харкова робила покупку в магазині і на питання продавчині, чи є у неї дрібні гроші вона відповіла, що дріб’язок вона шукає тільки для тих, хто обслуговує її українською мовою.

Після цього працівниця магазину почала кричати і грубіянити жінці, вона відібрала у неї пакет з товарів і кинула її 100 гривень назад.

«Вона почала кричати, щоб я котилася до Бандерштадту, що вона росіянка, приїхала з Росії, і ніякої української тут не буде», – розповіла Оксана.

Жінка пішла, але потім прийшла з дочкою, яка допомогла їй зняти на відео продавчиню і її манеру спілкування.

«Тепер у мене на руках доказ її поведінки. Ви можете зацінити. І так, я готую офіційну скаргу. І не тільки омбудсмену. Я хотіла залагодити конфлікт, але її начальниця кинула трубку зі словами «Розмовляєте українською? До побачення!», – додала вона.

Тим часом скандальну викладачку Більченко, яка виступала проти української мови, звільнили з університету Драгоманова.

Раніше компанія Columb Trade відмовила активістці руху «Відсіч» у працевлаштуванні через те, що вона спілкується українською мовою.

Як повідомлялося, 13 липня в центрі столиці побили киянина через українську мову.

Нагадаємо, 16 липня чергові норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набули чинності в повному обсязі, попри шалений опір антиукраїнських сил у парламенті та поза ним.