Продовження санкцій Євросоюзу проти Росії набуло чинності



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Санкції передбачають заморожування активів та обмеження пересування для 155 осіб та 44 юридичних осіб

Сьогодні, 15 вересня, набуло чинності рішення Ради ЄС про продовження персональних санкцій проти росіян та сепаратистів в анексованому Криму та на окупованих територіях Донбасу.

Санкції передбачають заморожування активів та обмеження пересування для 155 осіб та 44 юридичних осіб.

Обмеження будуть діяти щонайменше до 15 березня 2019 року.

Вчора рішення опублікували в Офіційному журналі ЄС, а набуває воно чинності наступного дня після публікації, тобто сьогодні, 15 вересня.

Нагадаємо, заступник глави російського МЗС Олег Сиромолотов заявив, що Росія не збирається звертати уваги на нові санкції Євросоюзу.

Раніше російський науково-дослідний інститут молекулярної електронікипотрапив в американський список санкцій як організація, яка не відповідає інтересам національної безпеки і зовнішньої політики США.