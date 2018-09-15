Глава Держдепу США звинуватив Росію в намірі зірвати санкції проти Північної Кореї



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Прапори США та КНДР

Застосування санкцій ООН має важливе значення для досягнення денуклеаризації КНДР, стверджує Майк Помпео

Росія активно працює над тим, щоб підірвати міжнародні санкції проти Північної Кореї. Про це під час брифінгу заявив глава Держдепу США Майк Помпео, повідомляє Reuters.

З таким твердженням Помпео виступив після того, як посол США в ООН Ніккі Гейлі звинуватила Москву в спробі приховати порушення санкцій ООН проти КНДР росіянами.

Глава Держдепу сказав, що застосування санкцій Організації Об'єднаних Націй має важливе значення для досягнення денуклеаризації Північної Кореї.

Нагадаємо, у серпні Міністерство фінансів США ввело санкції проти ряду світових компаній, у тому числі російського підприємства «Профинет». Обмеження введені у рамках санкцій проти Північної Кореї.

Президент РФ Володимир Путін заявив 12 вересня про те, що КНДР зробила багато кроків для ядерного роззброєння. В той же час США не відповідає на це взаємністю, а лише робить безкінечні вимоги щодо повного ядерного роззброєння Пхеньяну.