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    США розширили санкції за поставки нафти сирійській владі

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    США розширили санкції за поставки нафти сирійській владі

    У мінфіні США заявили, що влада Сирії веде торгівлю нафтопродуктами з ІДІЛ

    США внесли в списки санкцій щодо Сирії чотири фізичні особи та п'ять організацій, в тому числі за причетність до постачань нафти і озброєнь сирійському уряду. 

    Про це йдеться в поширеній заяві американського мінфіну.

    Зазначається, що в список потрапили дві компанії з Лівану, дві - з Сирії, одна - з ОАЕ, а також три сирійці і один ліванець.

    В обґрунтуванні нових санкцій міністерство фінансів США заявило, що влада Сирії веде торгівлю нафтопродуктами з терористичним угрупуванням ІДІЛ.

    За твердженням Вашингтона, Мухаммед аль-Катірджі, який потрапив до списку санкцій, і його Qatirji Company, підтримують міцні зв'язки з сирійським режимом і сприяють торгівлі паливом між сирійською владою і  терористичною «Ісламською державою».

    До слова, Палата представників Конгресу США одноголосно ухвалила законопроект який передбачає запровадження санкцій  на виконавців та замовників кібератак.

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