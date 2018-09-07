США розширили санкції за поставки нафти сирійській владі



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У мінфіні США заявили, що влада Сирії веде торгівлю нафтопродуктами з ІДІЛ

США внесли в списки санкцій щодо Сирії чотири фізичні особи та п'ять організацій, в тому числі за причетність до постачань нафти і озброєнь сирійському уряду.

Про це йдеться в поширеній заяві американського мінфіну.

Зазначається, що в список потрапили дві компанії з Лівану, дві - з Сирії, одна - з ОАЕ, а також три сирійці і один ліванець.

В обґрунтуванні нових санкцій міністерство фінансів США заявило, що влада Сирії веде торгівлю нафтопродуктами з терористичним угрупуванням ІДІЛ.

За твердженням Вашингтона, Мухаммед аль-Катірджі, який потрапив до списку санкцій, і його Qatirji Company, підтримують міцні зв'язки з сирійським режимом і сприяють торгівлі паливом між сирійською владою і терористичною «Ісламською державою».

До слова, Палата представників Конгресу США одноголосно ухвалила законопроект який передбачає запровадження санкцій на виконавців та замовників кібератак.