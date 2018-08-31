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    США ввели санкції проти вчених Росії

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    США ввели санкції проти вчених Росії

    У Вашингтоні вважають, що Російський науково-дослідний інститут молекулярної електроніки загрожує нацбезпеці США

    Російський науково-дослідний інститут молекулярної електроніки потрапив в американський список санкцій як організація, яка не відповідає інтересам національної безпеки і зовнішньої політики США. Про це свідчить повідомлення профільного підрозділу Міністерства торгівлі США.

    Зазначається, що офіційно відповідний документ буде опублікований 4 вересня.

    Включення організації в американський список санкцій має на увазі, що США не зможуть здійснювати з нею торговельні операції.

    Зазначимо, що США 21 серпня ввели санкції проти російських судноплавних компаній, а також декількох суден. Сполучені Штати вважають, що ці судна і компанії брали участь у перевезенні продукції в КНДР, поставки для якої забороняють раніше введені проти Північної Кореї санкції ООН і Вашингтона.

    Пізніше, 27 серпня, набули чинності санкційні заходи США проти РФ у зв'язку із застосуванням хімічної зброї на території Великобританії. 

    Другий пакет санкцій США планують ввести в листопаді. Нова заборона може торкнутися кредитування російських юридичних осіб, експорту та імпорту товарів.

    Крім того, нові антиросійські санкції в США планують прийняти до виборів в листопаді. Вони передбачають введення обмежувальних заходів проти російських держбанків і нових випусків держборгу РФ.

     

     

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