Прогноз аналітиків JPMorgan: наступну фінансову кризу слід чекати у 2020 році



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За прогнозами аналітиків, наступна фінансова криза матиме не настільки катастрофічні наслідки для світової економіки, як попередня

Фінансові аналітики одного з найбільших американських банків JPMorgan передбачили настання наступної фінансової кризи у 2020 році.

Про це повідомляє Bloomberg.

Дослідження JPMorgan присвячене десятій річниці початку світової фінансової кризи 2008 року. Проведений аналіз ґрунтується на математичних моделях, що враховують тривалість зростання світової економіки, потенційну тривалість наступної рецесії (падіння економіки), оцінку вартості основних активів та рівень регулювання і розвитку інновацій.

За прогнозами аналітиків, наступна фінансова криза матиме не настільки катастрофічні наслідки для світової економіки, як попередня.

Зокрема, очікується, що внаслідок неї ринок цінних паперів США втратить близько 20% своєї вартості, вартість основних енергоресурсів (нафти та газу) на світових ринках впаде на 35%, а вартість металів (зокрема тих, які складають левову частку українського експорту) — на 29%.

Крім цього, за підрахунками аналітиків, наступна фінансова криза спричинить падіння капіталізації ринків країн, що розвиваються майже у 2 рази, в той час як валюти цих країн втратять близько 14% своєї вартості відносно долара.

Зазначимо, що світова фінансова криза 2008 року розпочалась з банкрутства американської фінансової компанії Lehman Brothers.

Основною причиною кризи вважається занадто висока складність фінансових інструментів, в основі яких була заставна нерухомість. Власники заставленої в іпотеку нерухомості стали неплатоспроможними, а сама така нерухомість була непривабливою на ринку, через що її неможливо було продати. Таким чином банкрутство іпотечних позичальників «обвалило» ринок іпотечних активів та суміжних інструментів, в основі яких вони були. Як наслідок, це спричинило обвал на світових фондових ринках.