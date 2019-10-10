Заступник мера Дніпра погорів на корупції. В СБУ повідомили подробиці



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У ході слідчо-оперативних дій правоохоронці вилучили документи, що свідчать про проведення фінансово-господарських операцій з донецьким комерсантом Фото: СБУ

Роботи з паспортизації вулиць в Дніпрі виконавцем фактично не здійснювались

Один із заступників міського голови Дніпра (Михайло Лисенко. – Ред.) проводив фінансово-господарські операції з комерсантом із тимчасово окупованого Донецька.

Про це 10 жовтня повідомляє пресцентр СБ України.

«Оперативники встановили, що протягом 2018 року посадовець уклав договори з директором приватного підприємства на виконання послуги з технічного обліку та паспортизації вулиць міста, на яких розташовано об'єкти критичної інфраструктури», - заявили в СБУ.

З’ясовано, що роботи на стратегічно важливих для міста об’єктах виконувались під керівництвом комерсанта, який зареєстрований і фактично проживає у Донецьку. За наявними даними, протягом 2014-2019 років на підконтрольну Україні територію він не в'їжджав і не звертався за оформленням відповідних перепусток, зауважили в Службі безпеки.

«У ході слідчо-оперативних дій правоохоронці вилучили договори, додаткові угоди, зведені кошториси, підписані акти виконаних робіт, що свідчать про проведення фінансово-господарських операцій з донецьким комерсантом. Крім того, вилучено документи, які підтверджують факт отримання із Держказначейства майже 17 мільйонів гривень, що згодом були переведені на рахунки підприємства, зареєстрованого бізнесменом на підконтрольній українській владі території», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що отримані дані свідчать про те, що роботи з паспортизації вулиць виконавцем фактично не здійснювались.

«За основу були використані вже існуючі матеріали, отримані у підконтрольних міській раді комунальних підприємствах. Бюджетні кошти, перераховані на рахунки суб’єкта господарської діяльності, виведено у тіньовий сектор економіки та привласнено фігурантами справи за участі підконтрольних підприємств, що мають ознаки фіктивності», - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, раніше прокуратура Дніпропетровської області повідомила, що у Дніпрі посадовці міської ради підозрюються у розтраті понад 16 млн грн бюджетних коштів, виділених на паспортизацію вулиць.

9 жовтня заступнику міського голови – директору Департаменту благоустрою та інфраструктури міської ради Михайлу Лисенку та двом його заступникам повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах; службове підроблення).