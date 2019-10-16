Справу Вілкула прокуратура Дніпропетровщини скерувала до суду



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Колишній голова Дніпропетровської ОДА Олександр Вілкул

Колишній голова Дніпропетровської ОДА Олександр Вілкул підозрюється у спричиненні державі мільйонних збитків

Справу колишнього голови Дніпропетровської ОДА Олександра Вілкула, який підозрюється у спричиненні державі мільйонних збитків, передано до суду. Про це йдеться у повідомленні пресслужби прокуратури Дніпропетровщини.

«Прокуратурою Дніпропетровської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно колишнього голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації (народного депутата України восьмого скликання) за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки)», - зазначили у прокуратурі.

У відомстві нагадали, що протягом 2011-2012 років колишній голова Дніпропетровської ОДА, «всупереч положенням Земельного кодексу України надав земельні ділянки сільськогосподарського призначення гірничо-збагачувальним комбінатам, змінивши їх цільове призначення з сільськогосподарських земель на землі промисловості».

«Посадовець... порушив вимоги чинного законодавства, внаслідок чого близько 2000 пайщиків спричинено збитки у вигляді вибуття із їх власності земельних ділянок загальною площею майже 21 га, на суму понад 12 млн грн, а державі, через знищення родючого шару ґрунту при проведенні гірничих робіт підприємством, - на суму майже півмільйона гривень», - додали у прокуратурі.

«Крім того, колишній голова облдержадміністрації також видав розпорядження про зміну цільового використання 23 земельних ділянок загальною площею понад 45 га, які перебували у власності ТОВ «АРТ Ленд», із земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості, незважаючи на те, що зміна цільового призначення земельних ділянок з «ріллі» на «інші комерційні потреби» є незаконною. Це призвело до зниження суми втрат сільськогосподарського виробництва, які повинні були бути сплачені підприємством при вилученні вказаних земель Кабінетом міністрів України для використання у цілях, не пов’язаних із веденням сільського господарства, на суму понад 5 млн грн», - зауважили у відомстві.

Зазначимо, Олександр Вілкул був головою Дніпропетровської облдержадміністрації з 18 березня 2010 до 24 грудня 2012 року.

Раніше ГПУ оголосила підозру Олександру Вілкулу у зловживанні владою.