Прокуратура порушила справу проти нардепа Палиці

Депутата підозрюють у відмиванні коштів

Офіс генерального прокурора в січні 2021 року порушив кримінальну справу проти нардепа, очільника партії «За майбутнє» Ігоря Палиці. Про це повідомляє громадська організація «Центр протидії корупції».

Там розповіли, що на їхню адресу надіслав запит слідчий Державного бюро розслідувань, який розслідує цю справу. У запиті зазначається, що справу порушили після заяви виконавчої директорки ЦПК Дар’ї Каленюк. Тепер ДБР просить надати підтвердження звинувачень, про які розповідали в організації.

У документі зазначається, що проти Палиці порушена справа за порушення ч.1 ст. 209 ККУ (Легалізація (відмивання) доходів).

В організації вважають, що нардеп не декларує своє майно та умисно переоформив його на колишню дружину і сина. Також рівень задекларованих витрат перевищує рівень задекларованих доходів.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив про перемогу України в Стокгольмському арбітражі. Після майже шести років судового процесу арбітраж відмовився розглядати позов міноритарних акціонерів «Укрнафти» – кіпрських компаній, кінцевими бенефіціарами яких є Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та Ігор Палиця.

Рух «Чесно» підрахував витрати політиків на рекламу у Facebook та Instagram з початку року і до місцевих виборів — загалом це $6,6 мільйона (майже 178 млн грн). Топ за витратами очолює сторінка партії «За майбутнє», яка з серпня до жовтня витратила майже $170 тисяч. На ній рекламували дописи про партійців із різних регіонів, а також фрагменти ефірів телеканалу «1+1», де гостем був лідер партії Ігор Палиця. $119 тисяч витратила персональна сторінка Палиці, ще майже $65 тисяч – сторінка лідера списку «За майбутнє» до Івано-Франківської міської ради, колишнього нардепа Олександра Шевченка.

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