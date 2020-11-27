  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Фурса
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Соратники Коломойського хочуть перетворити Україну на Венесуелу

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Соратники Коломойського хочуть перетворити Україну на Венесуелу
    Фото: hromadske.ua

    Інфляція в мільйон відсотків, голод і наркобарони при владі – не перешкода для успіху

    Мовою оригіналу

    Палица говорит, что успешные страны не берут в долг.

    Хм.

    Просто на будущее. Чтобы вы не говорили, что вас не предупреждали.

    В долг сейчас не берут Венесуэла и Северная Корея.

    А берут в долг сейчас Польша и Австралия, США и Саудовская Аравия. Да и вообще все, кроме Северной Кореи и Венесуэлы. Потому что последним не дают в долг. Они бы может и взяли. Но дурных нема.

    Так что если вы дадите власть Палице и его друзьям и они сделают в Украине Венесуэлу, то вы потом не жалуйтесь. Ведь они прямо сейчас говорят. Это модель успеха. Так они видят успешную страну.

    А то что инфляция в миллион процентов, голод и наркобароны во власти – то это просто не помеха успеху. Это и есть успешный успех для премьер-министра от Коломойского.

    Искренность посипак Коломойского радует...

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Ігор Коломойський Венесуела Північна Корея Ігор Палиця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Юрій Андрухович
    Юрій Андрухович

    Український поет

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Уляна Супрун
    Уляна Супрун

    Колишня в.о. міністра охорони здоров'я України

    Леонід Ємець
    Леонід Ємець

    Народний депутат 7 і 8 скликань

    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies