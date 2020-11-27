Соратники Коломойського хочуть перетворити Україну на Венесуелу
Інфляція в мільйон відсотків, голод і наркобарони при владі – не перешкода для успіху
Мовою оригіналу
Палица говорит, что успешные страны не берут в долг.
Хм.
Просто на будущее. Чтобы вы не говорили, что вас не предупреждали.
В долг сейчас не берут Венесуэла и Северная Корея.
А берут в долг сейчас Польша и Австралия, США и Саудовская Аравия. Да и вообще все, кроме Северной Кореи и Венесуэлы. Потому что последним не дают в долг. Они бы может и взяли. Но дурных нема.
Так что если вы дадите власть Палице и его друзьям и они сделают в Украине Венесуэлу, то вы потом не жалуйтесь. Ведь они прямо сейчас говорят. Это модель успеха. Так они видят успешную страну.
А то что инфляция в миллион процентов, голод и наркобароны во власти – то это просто не помеха успеху. Это и есть успешный успех для премьер-министра от Коломойского.
Искренность посипак Коломойского радует...
Джерело: блог Сергія Фурси