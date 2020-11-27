Соратники Коломойського хочуть перетворити Україну на Венесуелу

Інфляція в мільйон відсотків, голод і наркобарони при владі – не перешкода для успіху

Мовою оригіналу

Палица говорит, что успешные страны не берут в долг.

Хм.

Просто на будущее. Чтобы вы не говорили, что вас не предупреждали.

В долг сейчас не берут Венесуэла и Северная Корея.

А берут в долг сейчас Польша и Австралия, США и Саудовская Аравия. Да и вообще все, кроме Северной Кореи и Венесуэлы. Потому что последним не дают в долг. Они бы может и взяли. Но дурных нема.

Так что если вы дадите власть Палице и его друзьям и они сделают в Украине Венесуэлу, то вы потом не жалуйтесь. Ведь они прямо сейчас говорят. Это модель успеха. Так они видят успешную страну.

А то что инфляция в миллион процентов, голод и наркобароны во власти – то это просто не помеха успеху. Это и есть успешный успех для премьер-министра от Коломойского.

Искренность посипак Коломойского радует...

Джерело: блог Сергія Фурси

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.