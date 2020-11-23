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    Політика

    Соціологи: новостворена партія «За майбутнє» посіла четверте місце на місцевих виборах

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    Лідером партії &laquo;За майбутнє&raquo; є народний депутат Ігор Палиця - Соціологи: новостворена партія «За майбутнє» посіла четверте місце на місцевих виборах
    Лідером партії «За майбутнє» є народний депутат Ігор Палиця

    «За майбутнє» змогла обігнати традиційного лідера української політики «Батьківщину»

    Політична партія «За майбутнє», заснована лише пів року тому, посіла четверте місце на минулих виборах до обласних рад. Відповідну статистику оприлюднила соціологічна група «Рейтинг»

    Згідно з протоколами територіальних виборчих комісій на виборах до усіх облрад, агрегований рейтинг політсил склав: «Слуга народу» – 14,5%, «Європейська Солідарність» – 13,7%, «Опозиційна платформа» – 12,5%, «За майбутнє» – 8,6%, «Батьківщина» – 8,5%.

    Отже, «За майбутнє» за кілька місяців обігнала традиційного лідера української політики – партію «Батьківщина». 

    Крім цього, «За майбутнє» займає друге місце у країні за результатами виборів міських, селищних і сільських голів. Відповідну статистику оприлюднила напередодні Центральна виборча комісія. Водночас кандидати від партії учора перемогли в другому турі виборів міських голів у Черкасах, Полтаві, Бердянську й Нікополі. Про це свідчать дані паралельного підрахунку голосів політсилою.

    Нагадаємо, партія «За майбутнє» створена наприкінці травня цього року. Лідером політсили є народний депутат Ігор Палиця.

    Теги: Батьківщина Європейська солідарність партії Ігор Палиця За майбутнє
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