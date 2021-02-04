Коломойський проти України: Мінʼюст заявив про перемогу у Стокгольмському арбітражі

Суд відмовив фірмам Коломойського у задоволенні позову на $6 млрд

Міністр юстиції Денис Малюська заявив про перемогу в Стокгольмському арбітражі. Той після майже шести років судового процесу відмовив у задоволенні позову міноритарним акціонерам «Укрнафти» - кіпрським компаніям, кінцевими бенефіціарами яких є Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та Ігор Палиця.

Фірми намагалися відсудити у держави понад $6 мільярдів.

«Коломойський, Боголюбов та Палиця хотіли стягнути з України більше $6 мільярдів та звернулися з відповідним позовом до Стокгольмського арбітражу. Після майже шести років судового процесу арбітраж сьогодні їм відмовив», - написав Малюська у Facebook.

За словами міністра, компанії намагалися стягнути з держави суму, яка перевищує усі витрати держави на освіту та науку у 2021 році або ж становить приблизно половину витрат держави на виплату пенсій.

Зазначимо, у червні 2015 року міноритарні акціонери «Укрнафта» (кіпрські компанії - Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited та Bordo Management Limited) подали позов до Стокгольмського арбітражу проти держави Україна.

У позові вони звинувачували Україну в нанесенні збитку через відбір газу, видобутого «Укрнафтою», без оплати або ж за заниженою ціною. Також звинувачували, що «Укртрансгаз» та «Нафтогаз Україна» не виконує рішень українських судів про повернення частини відібраного газу, та заявляли про «різке підвищення ставки плати» за користування надрами для видобування газу.

Також напередодні стало відомо, що Високий суд Англії зобов’язав екс-власників Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова сплатити фінустанові додатково 1 мільйон фунтів стерлінгів до 15 березня 2021 року.

Нагадаємо, що йдеться про позов ПривабБанку до Високого суду Англії від 2017 року. Цим позовом банк доводить у суді, що його колишні власники Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов вивели близько 2-3 мільярдів доларів з установи напередодні націоналізації. Суд застосував проти олігархів обмежувальний захід у вигляді всесвітнього арешту на їхні активи.

Борг Коломойського та Боголюбова, за який судиться Приватбанк у Лондоні, щодня зростає на $500 тисяч.

Приватбанк був націоналізований у грудні 2016 року рішенням українського уряду. За словами Коломойського, він був вимушений сам запропонувати націоналізацію Приватбанку через «способи штучного зниження капіталізації банку» з боку НБУ.

Верховна Рада навесні 2020 року ухвалила закон, який забороняє повертати націоналізовані банки. Це документ назвали «антиколомойським», бо він зокрема повинен унеможливити повернення Приватбанку Коломойським. Останній подав до суду і хоче визнати націоналізацію банку незаконною.