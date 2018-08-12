Прокуратура порушила справу проти судді, який закрив справу Кернеса



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Суд у справі Кернеса

До ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 375

Прокуратура Полтавської області розпочала досудове розслідування за фактом закриття суддею Київського районного суду кримінального провадження стосовно Харківського міського голови Геннадія Кернеса.

Про це повідомляється на офіційному сайті обласної прокуратури.

У п’ятницю, 10 серпня, стало відомо, що суддя Київського районного суду, прийняв рішення про закриття кримінального провадження стосовно Харківського міського голови та інших осіб. Вказане рішення суд мотивував тим, що прокурори відмовились брати участь в судових дебатах і розцінив це як відмову прокурорів від підтримання державного обвинувачення, сказано в інформації.

Прокуратурою Полтавської області за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 375 (постановлення суддею завідомо неправосудного рішення) КК України.

Досудове розслідування триває.

Також повідомлялося, що співробітники НАЗК перевірять декларацію судді, який закрив справу Кернеса.

Нагадаємо, користувачів соцмереж обурило рішення про закриття справи Кернеса через систематичну неявку 19 прокурорів.

Як відомо, 10 серпня Київський райсуд Полтави закрив справу щодо катування людей, порушену проти міського голови Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Бліннікова і Євгена Сміцького.

Зачитуючи рішення, суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов зазначив, що звинувачення фактично усунулося від доказів провини Кернеса, через що справа розглядалася протягом чотирьох років поспіль.

Генпрокурор Юрій Луценко після суду запевнив, що суддя у справі харківського міського голови буде відповідати за завідомо неправосудне рішення.

Нагадаємо, справа проти Кернеса та його охоронців, яких підозрювали в незаконному позбавленні волі і погрозах вбивством прихильникам Майдану, розслідувалася з лютого 2014 року. У березні 2015 року Генпрокуратура оголосила про завершення досудового розслідування.