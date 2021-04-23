Зустріч Зеленського та Путіна: Кравчук назвав країни, де її можна провести

«Ні в якому разі це не може бути Росія, не може бути Білорусь», – заявив Кравчук.

Голова української делегації у ТКГ зазначив. що це обов'язково має бути нейтральна держава

Президенти України та Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін мають зустрічатися на території нейтральної держави. Про це заявив керівник української делегації на мінських переговорах Леонід Кравчук в ефірі «4 каналу».

«Путін сказав, якщо ви хочете про Донбас говорити, то розмовляйте з якимись лідерами Донбасу. Таке враження, що ці лідери сьогодні є не підпорядковані Путіну, чи Росії, чи Кремлю. Вони є військовими адміністраціями Росії. Як глава української делегації у ТКГ бачу це постійно і заявляю, що це саме так. Якщо говорити про двосторонні відносини, то це повинна бути інша нейтральна країна. Ні в якому разі це не може бути Росія, не може бути Білорусь, це має бути інша нейтральна країна. Це нормально, це практика світового масштабу», – заявив Кравчук.

У якості прикладу таких країн він назвав Фінляндію та Швейцарію.

Напередодні Путін відреагував на пропозицію президента України зустрітися на Донбасі. Він порадив Зеленському обговорити Донбас з ватажками бойовиків, і лише за іншими темами звертатися безпосередньо до Москви. «Що ми хочемо обговорювати на цій зустрічі? Якщо мова йде про обговорення проблем Донбасу, то тоді, в першу чергу, керівництво України має зустрічатися з керівниками «республік», а вже потім обговорювати проблеми з представниками третіх країн. Якщо мова про двосторонні відносини, то ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час», – відповів Путін.