Штаб ООС попередив про провокації на Великдень

За даними штабу, одна з таких провокацій має відбутися на Дебальцевському напрямку із залученням найманців «Союзу Добровольців Донбасу»

Не виключаються втрати також серед цивільного населення

За інформацією, яка стала відома розвідці ООС від представників управління 2-го армійського корпусу російсько-окупаційних військ, 25 квітня цього року заплановано проведення низки провокацій проти України з використанням озброєння і військової техніки з нанесенням маскування типу «пік сель», яке використовується підрозділами Збройних Сил України. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

За даними штабу, одна з таких провокацій має відбутися на Дебальцевському напрямку із залученням найманців «Союзу Добровольців Донбасу», які отримали відповідні вказівки від своїх кураторів щодо імітації наступу на позиції 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу з метою руйнування інженерно-фортифікаційного обладнання перших позицій та нанесення втрат підрозділам цієї ж бригади. При цьому не виключаються втрати також серед цивільного населення.

«Крім того, викликає обурення цинізм керівництва російських окупаційних військ, яким сплановано здійснення терористичних актів під час проведення Великодньої служби в одній із релігійних установ Московського патріархату, що може призвести до масових втрат серед прихожан. Зазначене дасть змогу Росії звинуватити Україну в нехтуванні моральними, релігійними принципами та геноциді власного народу, а також ввести на територію України регулярні війська ЗС Російської Федерації», – сказано в повідомленні.

У свою чергу, Командування об’єднаних сил запевняє, що повністю дотримується Мінських домовленостей. Вину за можливу ескалацію конфлікту, а також загибель цивільного населення та військовослужбовців Збройних Сил України покладає виключно на керівництво російсько-окупаційних військ.

Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу, 22 квітня, збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілу один український військовий загинув.