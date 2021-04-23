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    Вирок активісту Стерненку: суд відклав розгляд апеляції на травень

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    23 лютого цього року Приморський райсуд Одеси визнав Стерненка винним у розбої, незаконному поводженні зі зброєю та викраденні людини - Вирок активісту Стерненку: суд відклав розгляд апеляції на травень
    23 лютого цього року Приморський райсуд Одеси визнав Стерненка винним у розбої, незаконному поводженні зі зброєю та викраденні людини
    Фото Сергій Стерненко/Facebook

    Суд задовольнив клопотання обвинувачення та долучив до матеріалів справи докази, які, за словами Стерненка, не надавались в суді першої інстанції

    У п’ятницю, 23 квітня, Одеський апеляційний суд відклав розгляд скарги захисників активіста Сергія Стерненка та Руслана Демчука. Скарга стосувалася рішення Приморського суду, який засудив їх до 7 років і 3 місяців ув’язнення.

    На початку засідання суд задовольнив клопотання обвинувачення та долучив до матеріалів справи докази, які, за словами Стерненка та його захисників, не надавались в суді першої інстанції та не відкривались захисту під час ознайомлення із матеріалами кримінального провадження. Про це повідомив адвокат Стерненка Масі Найєм на своїй сторінці у Facebook.

    «Такі дії вчиняються прокуратурою з метою не дати обвинуваченим реалізувати своє право на захист. Тому ми ще на початку березня подали клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Прокуратура відповіла: всі матеріали є в Приморському районному суді. Доказів, які сторона обвинувачення хоче долучити, немає і не було в матеріалах справи навіть станом на 5 квітня 2021 року, коли вже минув строк на подачу апеляційних скарг. Після ж відповідне клопотання можна було подати лише на стадії підготовки до апеляційного розгляду, але цього не зробили», – зазначив Найєм.

    Сам же Стерненко наголосив, що рішення суду про долучення до матеріалів справи доказів, які не надавались в суді першої інстанції, суперечить і практиці Великої палати Верховного суду, і практиці Європейського суду з прав людини. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook

    Також суд двічі відмовив захисту у відводі судової колегії. Заяви про відвід адвокати аргументували ймовірною упередженістю суду.

    Врешті, апеляційний суд Одеси відклав розгляд скарги. Наступне ж засідання відбудеться 14 травня.

    Нагадаємо, 23 лютого цього року Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку і Демчуку покарання: 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна. Їх визнали винними у розбої, незаконному поводженні зі зброєю та викраденні людини. Однак за останньою статтею Стерненка і Демчука від покарання звільнили, оскільки сплив строк давності для притягнення їх до відповідальності.

    За версією слідства, у 2015 році Демчук і Стерненко викрали ексчлена проросійської партії «Родина» Сергія Щербича. За його словами, активісти його катували, стріляли у нього з травматичного пістолета і згодом забрали 300 грн. Стерненко ж ці звинувачення відкидає і переконує, що до викрадення Щербича не причетний. А вирок Приморського райсуду називає «політично вмотивованим».

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    Теги: прокуратура суд партії адвокат викрадення активісти вирок Сергій Стерненко
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