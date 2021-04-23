Загострення на Донбасі: бойовики 17 разів обстрілювали позиції ООС

Із початку доби 23 квітня бойовики ще тричі обстріляли позиції українських військових

Втрат із початку доби 23 квітня серед українських військових немає

На Донбасі за минулу добу, 22 квітня, збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілу один український військовий загинув. Про це повідомили в штабі операції Об’єднаних сил.

Так, противники відкривав вогонь із мінометів 82-го і 120-го калібрів поблизу Південного й Зайцеве, а в Красногорівки – ще і зі станкових протитанкових гранатометів.

Недалеко від Шумів ворог зробив обстріл із протитанкового ракетного комплексу й мінометів 120-го калібру. Біля Пісків, Золоте-4, Водяне та Павлопіль бойовики обстрілювали позиції ООС із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У передмісті Майорського ворог застосував протитанковий ракетний комплекс, станкові протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

«В результаті обстрілу озброєними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець Збройних сил України отримав осколкове поранення несумісне з життям», – повідомили в штабі.

Також учора українські військові зафіксували два прольоти ворожих безпілотників «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. Вони були вчасно пригнічені засобами РЕБ.

Із початку поточної доби бойовики ще тричі обстріляли позиції українських військових. Зокрема, вели вогонь поблизу Новоселівки й Авдіївки з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у зверненні 20 квітня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де йде війна». Путін відповів Зеленському.