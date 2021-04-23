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    Загострення на Донбасі: бойовики 17 разів обстрілювали позиції ООС

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    Із початку доби 23 квітня&nbsp; бойовики ще тричі обстріляли позиції українських військових - Загострення на Донбасі: бойовики 17 разів обстрілювали позиції ООС
    Із початку доби 23 квітня  бойовики ще тричі обстріляли позиції українських військових
    Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

    Втрат із початку доби 23 квітня серед українських військових немає

    На Донбасі за минулу добу, 22 квітня, збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілу один український військовий загинув. Про це повідомили в штабі операції Об’єднаних сил.

    Так, противники відкривав вогонь із мінометів 82-го і 120-го калібрів поблизу Південного й Зайцеве, а в Красногорівки – ще і зі станкових протитанкових гранатометів.

    Недалеко від Шумів ворог зробив обстріл із протитанкового ракетного комплексу й мінометів 120-го калібру. Біля Пісків, Золоте-4, Водяне та Павлопіль бойовики обстрілювали позиції ООС із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У передмісті Майорського ворог застосував протитанковий ракетний комплекс, станкові протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

    «В результаті обстрілу озброєними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець Збройних сил України отримав осколкове поранення несумісне з життям», – повідомили в штабі.

    Також учора українські військові зафіксували два прольоти ворожих безпілотників «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. Вони були вчасно пригнічені засобами РЕБ.

    Із початку поточної доби бойовики ще тричі обстріляли позиції українських військових. Зокрема, вели вогонь поблизу Новоселівки й Авдіївки з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у зверненні 20 квітня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де йде війна». Путін відповів Зеленському.

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    Теги: бойовики на Донбасі війна обстріл військові
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