Прокуратура вимагає арешту поліцейського, який наніс смертельну травму соратнику Гриценка



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Олександру Комарніцькому було 47 ороків Фото: facebook.com

Прокуратура подала апеляцію на рішення суду про цілодобовий домашній арешт

Прокуратура Вінницької області наполягає на взятті під варту поліцейського, який побив члена команди «Громадянська позиція» Олександра Комарніцького, внаслідок чого чоловік помер. Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

У прокуратурі вказують, що процесуальний керівник у кримінальному провадженні клопотав перед Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області про обрання підозрюваному поліцейському запобіжного заходу взяття під варту.

«Судом обрано йому запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю. Прокуратура Вінницької області не погодилась з таким рішенням суду, тому подала апеляцію - наполягає на обранні підозрюваному запобіжного заходу у виді взяття під варту», - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, 23 червня, після 12-денного перебування у комі, помер член команди «Громадянська позиція» Олександр Комарніцький, якого побили поліцейські.

У поліції розповіли, що минулого тижня у Вінниці правоохоронці зупинили чоловіка, у якого виявили гранату РГД-5 із запалом. Один з поліцейських запросив перехожого бути присутнім у якості понятого, однак вінничанин відмовився і «некоректно висловився». Після цього між чоловіками стався конфлікт, поліцейський застосував силу, від чого чоловік впав і вдарився головою об асфальт.

В рамках цієї справи глава Національної поліції Сергій Князєв відсторонив від службових обов'язків чотирьох керівників поліції Вінниччини. Також було оголошено про підозру співробітнику вінницької поліції.